ما لا تعرفه عن السالمونيلا بعد وجودها فى شيكولاتة كيندر وسحبها من الأسواق

كتبت أمل علام

بعد أن سحبت الولايات المتحدة شيكولاتة كيندر من الأسواق بسبب التلوث المحتمل بالسالمونيلا، تقدم صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كل ما تريد أن تعرفه عن المرض.



سحب شيكولاتة كيندر

تصيب بكتيريا السالمونيلا 1.35 مليون إصابة كل عام، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC)، كما أبلغت الوكالة عن 26500 حالة دخول إلى المستشفى و420 حالة وفاة مرتبطة بالحالة كل عام.

أكد مركز السيطرة على الأمراض، إن الأشخاص المصابين غالبًا ما يعانون من الإسهال والحمى وتشنجات المعدة، نادرًا ما تكون الحالة مميتة، وغالبًا ما يتم علاجها من تلقاء نفسها، في الحالات الشديدة، يصف الأطباء عادة المضادات الحيوية.



سحب جميع منتجات شيكولاتة كيندر

وقال مركز السيطرة على الامراض الأمريكي، إن السالمونيلا شائعة في الدجاج النيء، حيث يتم بيع حوالي 5% من العبوات في المتاجر بمستويات يمكن اكتشافها، مؤكدا أن طهي الدجاج النيء جيدًا يقتل البكتيريا، وهو آمن تمامًا للاستهلاك.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، فقد أصدرت شركة فيريروFerrero اوامرها بسحب إثنين من منتجاتها ذات طابع عيد الفصح.

تم استدعاء كل من Kinder Happy Moments Chocolate Assortment و Kinder Mix Chocolate Treats بسبب مخاوف من تلوث السالمونيلا

وقالت الصحيفة، إنه في الأسبوع الماضى، استدعت الشركة بيض الشوكولاتة الشهير في المملكة المتحدة وأيرلندا بسبب نفس المخاوف، تم ربط تلوث السالمونيلا بمصنع بلجيكي.

وقالت الصحيفة، يحقق مسؤولو الصحة في حالات السالمونيلا المرتبطة بالشوكولاتة في أوروبا، على الرغم من عدم وجود حالات اكتشاف في الولايات المتحدة، مخاوف السالمونيلا قد تؤثر على الاحتفال بعيد الفصح بالنسبة للبعض، حيث سحبت شركة الحلوى الإيطالية فيريرو بعض منتجاتها من شوكولاتة كيندر بسبب مخاوف من السالمونيلا.

تستدعي الشركة منتجات Kinder Happy Moments Chocolate Assortment و Kinder Mix Chocolate بعد اكتشاف السالمونيلا في المنشأة البلجيكية التي تم تصنيعها فيها، يتم تسويق كلا المنتجين على أنهما حلوى عيد الفصح، ومع اقتراب العطلة فى17 أبريل، فإن سحب الشيكولاتة من الاسواق يمثل نكسة للشركة، وبالنسبة لأولئك الذين قد يخططون لشراء الحلوى للاحتفال.

كما سحبت الشركة منتجها Surprise Chocolate Eggs، وهو منتج آخر تم تسويقه في وقت قريب من عطلة عيد الفصح، في المملكة المتحدة في الأسبوع الماضى، كما سحبت شركة فيريرو علبة شوكولاتة Kinder Happy Moments بسبب التلوث المحتمل بالسالمونيلا

وكتبت الشركة في بيان، إن شركة فيريرو تأسف بشدة لهذا الموقف، مضيفة، نحن نأخذ سلامة الأغذية على محمل الجد وكل خطوة اتخذناها كانت مسترشدة بالتزامنا برعاية المستهلك.

وتقول الشركة إنه تم رصد حالات إصابة بالسالمونيلا في أوروبا مرتبطة بالبيض المنتج في بلجيكا، ومع ذلك، لم يتم اكتشاف أي حالات مرتبطة بالشوكولاتة في أمريكا.

وأضافت الشركة، لقد تم بالفعل سحب المنتجات التي تم سحبها من الرفوف وينصح أولئك الذين قاموا بشرائها بالفعل بإعادتها إلى المتجر أو الاتصال بشركة Ferrero، حيث يستمر هذا الاسترجاع في بداية صعبة للعلامة التجارية الشهيرة للشيكولاتة.

يقوم المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها بالتحقيق في حالات متعددة من السالمونيلا في 9بلدان تم ربطها ببيض الشوكولاتة، تشير الشركة إلى أن السالمونيلا لم يتم اكتشافها في أي بيض محدد، لكنها لا تزال قيد الاسترجاع كإجراء احترازي، كما سحبت شركة فيريرو علب شوكولاتة كيندر ميكس من حلوى الشوكولاتة بسبب التلوث المحتمل بالسالمونيلا.