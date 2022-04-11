لمرضى الإمساك.. نصائح غذائية مهمة لحمايتك خلال رمضان

فاطمة ياسر

يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص بالإصابة باضطرابات في المعدة وتعرضهم للإصابة بالإمساك، والسبب في هذا الأمر هو اتباع وتناول عادات غذائية خاطئة تعرضك للإصابة بهذا الأمر.

فأشار التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED"، أن تناول الأطعمة الخالية من الألياف، وعدم أخذ كميات مناسبة من الماء يوميا، والإكثار من تناول الأطعمة الدسمة، وعدم ممارسة الرياضة تعد من الحيل المسببة للإصابة بالإمساك.

وقدم التقرير، أبرز وأهم الأطعمة التي ينصح بتناولها لمريض الإمساك للعلاج، وأيضا للوقاية، ومنها:

-أضف زيت الزيتون للعديد من الأطعمة، فهذه الطريقة تساهم بشكل ملحوظ في تلين البراز، والحد من الإصابة بالإمساك، ولذا يمكنك إضافته عليالسلطة الخضراء والفول، والجبن.

-تناول طبق السلطة الخضراء علي وجبة السحور والإفطار، فهذه العادة الغذائية تساهم بشكل ملحوظ في تقليل فرص الإصابة بالإمساك، نظرا لكثرة إحتواء السلطة علي الألياف، وأيضا الفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم، وتناولها باستمرار يساهم بشكل ملحوظ في الحد والمحافظة علي صحة الأمعاء والحد من الإصابة بأي مشاكل فيها كالإمساك.

-يمكنك تناول القراصية، فهي من أفضل أنواع الفواكه المجففة التي تحتوي علي نسبة عالية من الألياف، ولذا تناولها يعد بمثابة ملين طبيعي للجسم.

-أثبتت الدراسات الطبية، أن تناولك لحفنة يوميا من المكسرات يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالإمساك، لأنها غنية بنسبة عالية من الألياف.

-يمكنك كسر الصيام بطبق من الشوربة، فهي سحر ف تسهيل حركة المعدة والأمعاء، لأنها تعوض الجسم بالسوائل المفقودة خلال ساعات الصيام، وتحد من الإصابة بالإمساك.