للتعزية.. البابا تواضروس الثاني يستقبل أرملة كاهن الإسكندرية الشهيد وأسرته

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الإثنين، الدكتورة مرثا مرقس أرملة الأب الشهيد القمص أرسانيوس وديد، والقس ماركوس عبد المسيح أحد أقارب الأب الشهيد، وعدد من أفراد عائلته.

وقدم قداسته لتاسوني مرثا ولأفراد العائلة التعزية، وتحدث معهم عن الفرح بالسماء وعن رسالة الإنسان فى الحياة، ومن جانبها تكلمت أرملة القمص أرسانيوس عن خبراتها طوال سنوات خدمة "أبونا" وعمل الله فى حياته.

وحضر اللقاء القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالأسكندرية.



البابا تواضروس الثانى يستقبل أسرة الشهيد