لجنة فلسطين ببرلمان الأردن تطالب بترتيبات لعقد اجتماعاتها في المسجد الأقصى

كتب : أحمد جمعة

طالبت لجنة فلسطين في البرلمان الاردني بإجراء ترتيبات من قبل وزارة الأوقاف لزيارة القدس الشريف، وعقد اجتماع للجنة داخل المسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد جميل الظهراوي، وبحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد الخلايلة. وجدد الظهراوي استنكار اللجنة وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين وما تتعرض له فلسطين من أعمال وجرائم قتل واعتقالات وغيرها من الانتهاكات.

وثمن جهود وزارة الأوقاف ودائرة أوقاف القدس الأردنية في رصد انتهاكات المستوطنين والمتطرفين، ورعايتهما وعنايتهما من خلال كوادرهما بالمسجد الأقصى المبارك وأوقاف القدس، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني، في المدن الفلسطينية والقدس الشريف ومخيم جنين الذي يتعرض لحصار واعتداء إسرائيلي غاشم.

من جانبه، قال وزير الأوقاف الأردنى إن عدد العاملين بالمسجد الأقصى وأوقاف القدس يبلغ 850 موظفا على نفقة الحكومة الأردنية، وتبلغ موازنة أوقاف القدس السنوية 13 مليون دينار تخصص في موازنة الدولة الأردنية، وتقتطع من موازنة الوزارة، علاوة على نفقات أخرى من مستلزمات مثل فرش السجاد وأعمال الصيانة يتم توفيرها بتبرع خاص من الملك عبد الله الثاني.