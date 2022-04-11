كندا والأردن يبحثان سبل التعاون المشترك في مجال الصحة

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بحث وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري، مع المدير الإقليمي لبرنامج الشرق الأوسط في كندا شون بويد، سبل التعاون في مجال تطوير البنى التحتية للمستشفيات ودعم خطط الوزارة المتعلقة بالتدريب والتعليم المستمر.

وأكد الهواري - في بيان أوردته وكالة أنباء الأردن (بترا) - عمق العلاقات التاريخية التي تجمع

بلاده مع كندا والتعاون الوثيق بينهما في شتى المجالات.. مثمنا الدعم الكندي المقدم من خلال المساهمة في صندوق المنحة المشتركة والذي تم من خلاله إنجاز العديد من المشروعات.

وأشار إلى أهمية زيادة وتيرة التعاون بين البلدين وضرورة توجيه الدعم المقدم من الحكومة الكندية وباقي المانحين لتطوير وتحسين البنية

التحتية في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية وتزويدها باحتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية وغير الطبية؛ مما يُحسِّن نوعية الخدمات الصحية المقدمة.

وأوضح الهواري أنه يتم معاملة اللاجئين السوريين في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية معاملة المواطنين الأردنيين.

من جانبه، أكد بويد حرص كندا على الاستمرار بالتعاون مع الأردن والشراكة مع وزارة الصحة ودعم الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع وبناء قدرات الكوادر الصحية لتحسين الخدمات الصحية والتغلُّب على التحديات التي تواجه القطاع الصحي.