كندا تفرض مزيدا من العقوبات على قطاع الدفاع الروسي

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي فرض عقوبات جديدة على قطاع الدفاع الروسي ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت - في بيان نشرته الحكومة الكندية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - إن هذه الإجراءات الجديدة تفرض قيودًا على 33 كيانًا في قطاع الدفاع الروسي .. مشيرة إلى أن هذه الكيانات قدمت دعمًا غير مباشر أو مباشر للجيش الروسي، وبالتالي فهي متواطئة في معاناة الناجمين عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضافت وزيرة الخارجية الكندية "أن هذه الإجراءات تعد بمثابة تذكير بأن كندا ستكون رائدة في محاسبة بوتين وأنصاره على أفعالهم غير القانونية وغير المبررة".

وأكدت جولي أن كندا ستستخدم كل أداة تحت تصرفها لضمان التحقيق الكامل في انتهاكات القانون الدولي في أوكرانيا، مشددة على مواصلة أوتاوا لمراقبة الوضع وتنسيق الإجراءات مع شركائها الدوليين واستكشاف خيارات لتدابير جديدة للرد على أعمال النظام الروسي.

وشددت على أن بلادها وقفت دائمًا وستظل دائمًا إلى جانب أوكرانيا، مشيرة إلى أن إجراءات اليوم هي أحدث مثال على الدعم الكندي الثابت لأوكرانيا وشعبها.