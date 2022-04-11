اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 أبريل 2022 03:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

كرواتيا تطرد 24 دبلوماسيًا وإداريًا في السفارة الروسية

الإثنين، 11 أبريل 2022 03:28 م
كرواتيا تطرد 24 دبلوماسيًا وإداريًا في السفارة الروسية روسيا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت كرواتيا، اليوم الإثنين، طرد 18 دبلوماسيًا روسيًا وستة موظفين إداريين في السفارة الروسية.


وفي بيان،قالت وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في كرواتيا إنها أبلغت السفير الروسي اليوم بتخفيض عدد الدبلوماسيين والإداريين في السفارة الروسية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكرواتية "هينا".


وجاء في البيان "طُلب من ثمانية عشر دبلوماسيًا وستة موظفين إداريين (بإجمالي 24 موظفًا) في سفارة روسيا الاتحادية مغادرة جمهورية كرواتيا".


وجددت الوزارة إدانتها الشديدة لما وصفته بـ "العدوان الغاشم على أوكرانيا والعديد من جرائم الحرب المرتكبة"، كما جددت مطالبتها لروسيا بوقف أنشطتها العسكرية على الفور، وسحب قواتها من كامل أراضي أوكرانيا، وتأمين ممرات للإجلاء والمساعدات.


كما دعت كرواتيا روسيا إلى تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة