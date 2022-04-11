كرواتيا تطرد 24 دبلوماسيًا وإداريًا في السفارة الروسية

أ ش أ

أعلنت كرواتيا، اليوم الإثنين، طرد 18 دبلوماسيًا روسيًا وستة موظفين إداريين في السفارة الروسية.



وفي بيان،قالت وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في كرواتيا إنها أبلغت السفير الروسي اليوم بتخفيض عدد الدبلوماسيين والإداريين في السفارة الروسية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكرواتية "هينا".



وجاء في البيان "طُلب من ثمانية عشر دبلوماسيًا وستة موظفين إداريين (بإجمالي 24 موظفًا) في سفارة روسيا الاتحادية مغادرة جمهورية كرواتيا".



وجددت الوزارة إدانتها الشديدة لما وصفته بـ "العدوان الغاشم على أوكرانيا والعديد من جرائم الحرب المرتكبة"، كما جددت مطالبتها لروسيا بوقف أنشطتها العسكرية على الفور، وسحب قواتها من كامل أراضي أوكرانيا، وتأمين ممرات للإجلاء والمساعدات.



كما دعت كرواتيا روسيا إلى تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.