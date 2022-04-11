كبسولة×القانون.. "لو هاتتجوز" نصائح قبل ما توقع على قائمة المنقولات (اعرفها)

قائمة المنقولات، هي بمثابة عقد من عقود الأمانة، وواجب على الزوج أن يقر أنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بردها متى طلب منه ذلك في حالة الانفصال لا قدر الله، وتوجد مجموعة من النصائح القانونية قبل توقيع المقبلين على الزواج على قائمة المنقولات.

ـ عدم توقيع الزوج على القائمة إلا إذا كانت موجودة بالفعل ولا يوقع على منقولات ليست موجودة.

ـ أن تكون مواصفات المنقولات دقيقة حتى تتميز عن غيرها عند المنازعة، مثل النوع والحجم والسعر.

ـ على الزوج كتابة اسمه رباعى في التوقيع بخط واضح وليس فورة.

ـ التوقيع على كل ورقة في القائمة حتى لا يتم تبديل أي ورقة.

ـ عدم ترك مسافات كبيرة بين السطور حتى لا يتم إضافة.

ـ على الزوج ان يحصل على نسخة من القائمة حتى لا يتم التلاعب فيها.