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عقود برنت تسجل 98.48 دولارا للبرميل منخفضة 4.18 في المئة

الإثنين، 11 أبريل 2022 09:25 م
عقود برنت تسجل 98.48 دولارا للبرميل منخفضة 4.18 في المئة النفط - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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سجلت عقود برنت عند التسوية 98.48 دولار للبرميل منخفضة 4.18 في المئة، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وسجلت أسعار النفط أمس ثانى انخفاض أسبوعى لها على التوالى، حيث تراجع خام القياس العالمى برنت بمقدار 1.5%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بمقدار 1%.

وسجلت أسعار النفط، 102.78 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى وذلك عند التسويه الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 98.26 دولار للبرميل.

ونفى البيت الأبيض ما تردد من تقارير عن أن العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة بشأن النفط الروسى ربما تعتبر أيضا مفروضة على دول أخرى.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين باسكى في معرض تعليقات نشرت أمس، "إن قرار استيراد نفط روسي من عدمه هو قرار تتخذه كل دولة على حدة، فهذه الدول هى التى تقرر ما إذا كانت ستستورد بترولا من روسيا أم لا ".

 

النفط

برنت

برميل النفط

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