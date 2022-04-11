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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

الإثنين، 11 أبريل 2022 10:53 ص
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى
كتب : أحمد جمعة

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وكانت جماعات "الهيكل" المزعوم أعلنت عن عقد محاكاة كاملة لـ"قربان الفصح" في منطقة القصور الأموية الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى المبارك، عصر اليوم الإثنين.

وتأتي هذه الدعوة بعد "قمة حاخامية" عُقدت في الأقصى لمناقشة فرض طقوس "الفصح" العبري فيه، وبعد دعوات من حاخامات اليمين المتطرف وتعهدات من قادة جماعات "الهيكل" بإدخال "قربان الفصح" إلى الأقصى مساء يوم الجمعة القادم (الرابع عشر من شهر رمضان).

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية على فترتين صباحية ومسائية؛ باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في المسجد.

 


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