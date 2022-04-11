ضمن حياة كريمة.. جامعة القاهرة تنظم قوافل طبية متخصصة بجميع المحافظات

كتب محمد صبحى

. تواصل جامعة القاهرة ، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إطلاق قوافل طبية متخصصة فى مجال طب العيون وجراحتها، لفحص وعلاج مرضى العيون بمختلف المحافظات، وتضم القوافل نخبة من الكوادر المتميزة فى مجال طب العيون وجراحتها لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بالمجان وتحويل الحالات الحرجة لمستشفى قصر العينى لإجراء العمليات الجراحية المختلفة

وكانت جامعة القاهرة أطلقت قافلة يوم 23 مارس الماضى، ومن المقرر أن تستمر فى إطلاق قوافل بشكل أسبوعى على مستوى المحافظات ولمدة 4 أشهر.

وكان الدكتور الخشت، قال إن جامعة القاهرة تُدرك أهمية المشاركة المجتمعية لمساعدة أهالينا فى جميع محافظات الجمهورية وتُسخر كافة إمكاناتها لتقديم الخدمات المختلفة لهم، مشيرًا إلى حرص الجامعة على المشاركة الإيجابية فى كافة المبادرات الرئاسية ومن بينها مبادرة "حياة كريمة"، والمساهمة فى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية لمختلف فئات المجتمع عامة وغير القادرين خاصة، وذلك من خلال العديد من الإجراءات من بينها إطلاق القوافل التنموية الشاملة والقوافل الطبية المتخصصة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القوافل الطبية المتخصصة التى تطلقها الجامعة تأتى فى إطار استكمال دور الجامعة ومسؤولياتها فى خدمة المجتمع المصرى والبيئة المحيطة لعلاج المصريين، مشيرًا إلى أن الجامعة أطلقت فى الفترة الأخيرة عدة قوافل شاملة ومجانية نجحت فى تحقيق أهدافها فى عدة قرى ومدن بمختلف المحافظات، وقدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية وتوعوية لآلاف البسطاء والمحتاجين.