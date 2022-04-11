اليوم السابع
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ضبط 6201 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

الإثنين، 11 أبريل 2022 11:29 ص
ضبط 6201 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة حملة على المواطنين والسائقين المخالفين لقرار ارتداء الكمامة-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة من ضبط 6201 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل6178 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 23شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.
 
كما قامت القوات بتحرير 453 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 201 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 621 أرجيلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
 
وذلك في فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.
 
وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.
 
 
 

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أخبار الحوادث

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