ضبط مخزن أعلاف بدون ترخيص يخلط عفش الأرز مع الردة بأرمنت.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

واصل رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملاتهم التموينية على الأسواق، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين.

وفى هذا الصدد قامت إدارة تموين أرمنت اليوم الإثنين، بحملة تموينية بدائرة مركز أرمنت للتأكد من التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية، حيث أسفرت عن ضبط مخزن أعلاف بدون ترخيص يقوم بخلط عفش الأرز مع الردة الخشنة، وتم ضبط داخله ما يلي:- (8 طن ردة خشنة - ضبط 500 شيكاره فارغه مدون عليها مطاحن مصر العليا ردة خشنة علف للحيوان - ضبط 405 كيلو عفش ارز في اجولة مجهوله المصدر- ضبط قمع سعة نصف طن لزوم الخلط - ضبط 400 كارت فارغ مختوم بخاتم مطاحن مصر العليا والبعض منه مدون عليه وردية ثانية وثالثة وذلك لتعبئة الأجولة وبيعها في السوق السوداء والتربح غير المشروع)، كما أسفرت نتيجة الحملة عن ضبط 8 مخالفات عدم الإعلان عن الاسعار.

وفى نفس السياق قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات مكثفة على مدار الـ24 ساعة الماضية صباحاً ومساء بمختلف أرجاء المحافظة، وذلك لمتابعة المخابز السياحى والفينو وتطبيق القرار الوزارى 21 لسنة 2022، وذلك لتقديم أفضل خدمة تموينية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن الحملات خرجت على لجنة مشكلة بمدينة الأقصر تحت إشراف العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، بالتفتيش والمتابعة والرقابة على بعض المخابز الخاصة بإنتاج الخبز السياحي، وضمت عضوية اللجنة، كل من، إدارات (الشؤون القانونية - التفتيش المالى والإدارى - المتابعة الميدانية - رئيس قسم الإشغالات- وإدارة رخص المحلات بالإدارة الهندسية بمدينة الأقصر، وعضو من إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالأقصر، وشرطة المرافق) .



ضبط مخزن أعلان بدون ترخيص يخلط عفش الأرز مع الردة بأرمنت (1)



ضبط مخزن أعلان بدون ترخيص يخلط عفش الأرز مع الردة بأرمنت (2)