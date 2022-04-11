ضبط المتهم بالشروع في سرقة سيارة ملاكي بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الهرم، من ضبط عاطل متهم بسرقة سلسلة ذهب من سيدة، أثناء انتظار زوجها بسيارته، عقب فشله في سرقة السيارة، وبمواجهته أقر بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، بمديرية أمن الجيزة، بتورط عاطل في سرقة سلسلة ذهب من سيدة خلال انتظار زوجها بسيارته، حيث حاول المتهم سرقة السيارة، إلا أنه فشل في السرقة ولاذ بالفرار بعد استغاثة السيدة بالمواطنين، وعقب ذلك نشرت منشورا عبر صفحتها الشخصية، بتفاصيل الحادث، ومقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة للواقعة.

بتكثيف التحريات تم التوصل لهوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، وعقب رصد تحركاته تم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.