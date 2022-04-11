"صحة المنيا" تكثف حملاتها وتحرر 200 محضر لمنشآت غذائية مخالفة

المنيا -حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية وعلى منافذ البيع وكافة القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين، بجميع مراكز المحافظة، وذلك لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائي" إدارة مراقبة الأغذية" نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية وذلك خلال شهر مارس الماضي حيث قامت فرق مراقبة الأغذية بالمرور على 428 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأوضح وكيل الوزارة أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 200 محضر للمخالفات المضبوطة، تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية وغيرها. من جانبه ، قال الدكتور على قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إنه تم إعدام 819 كيلو أغذية مختلفة و 58 لتر من المواد السائلة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى ضبط 25 طن من الدقيق لوجود شوائب و 500 كيلو مكرونة لازدواج تاريخ الصلاحية، و 1260 لتر عصائر بدون بيانات، و 250 لتر خل، وتم سحب 676 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك بالإضافة إلى استخراج 1316 شهادة صحية.