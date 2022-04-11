صحة القليوبية تبدأ حملة الترصد الحشرى لمكافحة انتشار ناقلات الأمراض والذباب

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية بقيادة الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، خطتها للترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض، والتي يتم تنفيذها دورياً لمواجهة التغيرات المناخية وخفض الكثافة الحشرية للذبابة المنزلية، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا الوبائي ولتجنب انتشار العدوي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء الوزير عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وواصلت فرق مديرية الصحة بالقليوبية، عملها في مكافحة الذباب وناقلات الأمراض بجميع أنحاء المحافظة وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، علاوة على تطهير بعض المنشآت حيث تم رش ضباب جهاز مجلس مدينة الخانكة ومصرف سرياقوس، وبمدينة العبور تم رش حى الشباب والحي الخامس والتاسع، والقرية الرياضية بكفر شكر، ومكافحة يرقات بعوض مسقى عبد الله ومسقى الزهار بمدينة قها، وكلاً من قليوب البلد والرمد والحميات، ومكافحة ذباب بالغ ويرقات ذباب بمدينة شبرا الخيمة بمنطقة عزبة عثمان وعزبة رستم والشارع الجديد، وكلاً من عزبة الزراعة والرياح التوفيقي وكلية التربية بمدينة بنها.

ومن جانبه صرح الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن مصر تنتشر بها الذبابة المنزلية، وتنشط طبقاً لتغير المناخ حيث ينتشر الذباب بكثافة عالية خلال فصل الخريف الذي يعتبر مناخاً مناسباً لنشاط الحشرة، مؤكداً أنه يتم حالياً تكثيف أعمال الترصد الحشري للذباب في الطور اليرقي بأماكن تكاثره عن طريق مبيدات الصحة العامة الموصى بها من منظمة الصحة العالمية في المدن والقرى والنجوع، وتنفيذ المكافحة المتكاملة باستخدام أجهزة المكافحة المناسبة لكل منطقة، ومكافحة الطور البالغ للذباب بواسطة مبيدات الصحة العامة الموصى بها أيضاً من منظمة الصحة العالمية "صباحاً ومساءً" بواسطة أجهزة الرذاذ المحملة على السيارات.

وتابع، أن وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا استمرت في تنفيذ حملة مكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، حيث تم استخدام المبيدات اللازمة في المكافحة وردم البرك والمستنقعات إلى جانب تغطية محطات الصرف الصحى ورش المبيدات لمكافحة الحشرات.



جانب من الحملات بالقليوبية



جانب من الحملات



خلال الحملات