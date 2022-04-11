سقط من الدور السادس.. الجيران يكشفون كواليس مصرع شاب ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

كشف عدد من أهالي منطقة أرض العزب بنطاق حي العرب في محافظة بورسعيد، كواليس مصرع شاب بعد سقوطه من الدور السادس مساء أمس الأحد، وسط حالة من الحزن الشديد سادت المحافظة خاصة المنطقة التي يعيش بها الشاب المتوفي .

وأكد أحد شهود عيان، أنه فوجئ بصوت سيدة صادر من الدور السادس قبل دقائق من آذان المغرب في اليوم التاسع من شهر رمضان الكريم والتي حاولت بانقاذ نجلها الذي سقط من الطابق الأخير بالعمارة السكنية، وذلك وسط حالة من الفزع أصابت الجميع.

وأوضح شاهد عيان، أن السيدة استغاثت بالأهالي عن طريق صراخها بعدما مسكت بيد نجلها وجسده معلق في الهواء، ولكن محاولاتها باءت بالفشل وسقط من الأعلى علي "كبوت" سيارة كانت متواجده أسفل العقار الذي يقيم به مع أسرته.

وتجمع الأهالي حول الشاب محمد حسن فهمي حسن الذي يبلغ من العمر 23 عامًا وحاولوا إنقاذه، وأقدموا علي الإتصال بمرفق الإسعاف، والذي دفع علي الفور بسيارة مجهزة وطاقم طبي، ووصلت إلي مكان الحادث بعد دقائق، ونقلت الشاب إلي مستشفي الزهور المركزي التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية ليخضع للإشاعات والتحاليل ويتبين أنه مصاب بارتجاج ونزيف بالمخ وحالته العامة سيئة ليلقي مصرعة بعد ساعات من محاولات الإنقاذ.

كان شاب في العقد الثالث من عمره لقي مصرعه، مساء أمس الأحد، اثر سقوطه من مرتفع الدور السادس بإحدي عقارات محافظة بورسعيد.

تلقي الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفى الزهور بوصول محمد حسن فهمى حسن محمد، 23 سنة، ومقيم بأرض العزب في نطاق حي العرب، بادعاء سقوط من الدور السادس.

وأصيب الشاب باشتباه نزيف بالمخ وكانت حالته العامة سيئة بعد نقله إلى المستشفى، ولكن حاولت الأطقم الطبية التعامل معه َانقاذ حياته الي أنه فارق الحياة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وأصدر اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، تعليماته بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث والوقوف على تفاصيل الواقعة.