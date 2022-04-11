سفير مصر في الخرطوم يلتقي رئيس المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان

كتب : أحمد جمعة

التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، رئيس المفوضية السودانية القومية لحقوق الإنسان "رفعت الميرغني"، حيث ناقش الجانبان مقترحات التعاون بين الأجهزة المعنية في مجال حقوق الإنسان في الدولتين الشقيقتين، خاصةً في مجال التدريب وإعداد الكوادر والتنسيق بين مختلف المؤسسات في الجانبين، وعلى ضوء إعلان مصر في سبتمبر الماضي عن تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

أكد السفير المصري – بحسب بيان لوزارة الخارجية - على استعداد مصر الدائم لدعم السودان في كافة المجالات الإنسانية والتنموية والاجتماعية، في ضوء الروابط والعلاقات الأزلية بين الدولتين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، استعرض المسئول السوداني الجهود التي تبذلها المفوضية لتحقيق أهدافها، وقدم الشكر لاستعداد الجانب المصري للتعاون مع السودان في هذا المجال الهام، وهو ما ظهر جلياً خلال زيارته للقاهرة في سبتمبر الماضي، ولقاءاته التي أجراها خلال تلك الزيارة.