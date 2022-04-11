زيلينسكى: قوات روسيا دمرت أكثر من 900 جامعة و300 مستودع أدوية منذ بدء حربها علينا

وكالات

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن أوكرانيا تحملت عناء حرب أعدت لها روسيا لمدة 10 سنوات.

مضيفا أن القوات الروسية دمرت أوكرانيا وقامت بأعمال نهب وسلب واغتصاب، موضحا أن روسيا تريد من هذه الحرب إخضاع أوكرانيا ثم الهجوم على دول مجاورة لنا.

وقال زيلينسكى، إن القوات الروسية دمرت أكثر من 900 جامعة وأكثر من 300 مستودع أدوية منذ بدء حربها علينا.

وأكد زيلينسكى، أن روسيا تستهدف أماكن تمركز المدنيين في سائر أنحاء البلاد

وأوضح زيلينسكى، أنه يجب على العقل أن ينتصر في هذه المعركة وعلينا إرغام روسيا أن تبحث عن السلام.