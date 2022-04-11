اليوم السابع
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زى النهارده.. الجنايات تحجز محاكمة 156 متهما بـ"أحداث مذبحة كرداسة" للحكم

الإثنين، 11 أبريل 2022 08:00 ص
زى النهارده.. الجنايات تحجز محاكمة 156 متهما بـ"أحداث مذبحة كرداسة" للحكم المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، تحجز إعادة محاكمة 156 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة" للنطق بالحكم.

 

كان تشكيل الدائرة وقت صدور القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوى.

 

 كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.


مذبحة كرداسة

احداث كراسه

اقتحام مركز كرداسه

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