و ذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي. إن. إيه.) أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 61.5 كيلومترًا جنوب مقاطعة "هوالين"، وعلى عمق 30.1 كيلومتر.. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات بشرية.

وتعرض جنوب تايلاند أمس لزلزل بقوة خمس درجات، كان مركزه على بعد 124 كيلومترا جنوب مقاطعة "تايتونج" وعلى عمق 7ر29 كيلومتر.

وكان زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر قد وقع في 23 مارس الماضي، جنوب مقاطعة "هوالين" شرقي تايوان، وفي غضون دقائق، أعقبه زلزال آخر بقوة 6.1 درجة، ثم زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر.