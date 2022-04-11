زرعة السكر.. حكاية البنجر من الحصاد لتحليل الأملاح وتحديد السعر "بث مباشر"

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع مراحل استقبال محصول البنجر من المزارعين وعملية الوزن والتحليل للعينات لتحديد نسبة الملوحة والحلاوة، لتحديد سعره للمزارع.

وقال المهندس جلال الشرنوبي،مدير المصانع، مصنع السكر بالحامول احدى المصانع التابعة لوزارة التموين تم تطويره خلال 4 سنوات الأخيرة مما زاد الطاقة الإنتاجية بحوالى 20% وينتج المصنع من 3 ونصف لـ4 آلاف طن يومي، وتم زيادة السعة الاستقبالية من 14 طن يوميا لـ21 طن يومي، وتم تطوير البنية التحتية للمصانع وإدخال نظام الباركود والرقمنة بالمصانع.

وأضاف الشرنوبي، وتم مراجعة كافة أعمال السلامة والصحة المهنية بالمصنع افتتاح أكبر محطة معالجة مياه الصرف الصناعى لإعادة تدوير المياه مما يجعله صالحا فى الرى به مرة أخرى وقامت الشركة بالشراكة مع الشركة القابضة للبتروكيماويات لتأسيس شركة مصرية جديدة لإنتاج الاثيلين الحيوى داخل ميناء دمياط.