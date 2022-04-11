اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 أبريل 2022 04:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

زرعة السكر.. حكاية البنجر من الحصاد لتحليل الأملاح وتحديد السعر "بث مباشر"

الإثنين، 11 أبريل 2022 02:47 ص
زرعة السكر.. حكاية البنجر من الحصاد لتحليل الأملاح وتحديد السعر "بث مباشر" حكاية البنجر من الحصاد لتحليل الأملاح وتحديد السعر
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت عدسة اليوم السابع مراحل استقبال محصول البنجر من المزارعين وعملية الوزن والتحليل للعينات لتحديد نسبة الملوحة والحلاوة، لتحديد سعره للمزارع.

وقال المهندس جلال الشرنوبي،مدير المصانع، مصنع السكر بالحامول احدى المصانع التابعة لوزارة التموين تم تطويره خلال 4 سنوات الأخيرة مما زاد الطاقة الإنتاجية بحوالى 20% وينتج المصنع من 3 ونصف لـ4 آلاف طن يومي، وتم زيادة السعة الاستقبالية من 14 طن يوميا لـ21 طن يومي، وتم تطوير البنية التحتية للمصانع وإدخال نظام الباركود والرقمنة بالمصانع.

وأضاف الشرنوبي، وتم مراجعة كافة أعمال السلامة والصحة المهنية بالمصنع افتتاح أكبر محطة معالجة مياه الصرف الصناعى لإعادة تدوير المياه مما يجعله صالحا فى الرى به مرة أخرى وقامت الشركة بالشراكة مع الشركة القابضة للبتروكيماويات لتأسيس شركة مصرية جديدة لإنتاج الاثيلين الحيوى داخل ميناء دمياط.

 

حكاية البنجر من الحصاد لتحليل الأملاح وتحديد السعر
حكاية البنجر من الحصاد لتحليل الأملاح وتحديد السعر

 


كفر الشيخ

مصنع السكر

الحامول

وزارة التموين

محافظة كفر الشيخ

زراعة البنجر

مزارع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة