زراعة بنى سويف: نستهدف توريد 230 ألف طن من القمح هذا العام

بنى سويف هانى فتحى

قال المهندس مصطفى راشد، مدير مديرية الزراعة نقيب زراعيي بني سويف، إن محافظة بنى سويف، تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف، انتهت من الاستعداد لاستقبال القمح داخل الصوامع والشون.

وأضاف راشد لليوم السابع، أن المستهدف من التوريد هذا العام 230 ألف طن هذا الموسم، مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح تزيد عن 128 ألفا و600 فدان على مستوى المحافظة .

وأكد راشد، أنه يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طن، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة.

وأكد مصطفى راشد أن المحافظة أعدت خطة لاستقبال موسم توريد القمح منها الإعلان عن أسعار الأردب بدرجاته الثلاث والاشتراطات والضوابط الفنية طبقا للقرارات الوزارية بهذا الشأن ،مع التأكيدعلي مسئولي الصوامع والشون والهناجر باتخاذ ما يلزم نحو توفير وسائل السلامة والصحة المهنية ووسائل الحماية المدنية ، والتأكيد على حظر تحصيل أي مبالغ نظير التوريد تحت أي مسم ، وعدم استلام اقماح من مواسم سابقة (قديمة) أو اقماح مستوردة أو مخلوطة .