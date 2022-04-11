"زد" يُطلق أوّل منصّة رقميّة لاكتشاف المواهب في كرة القدم

تقرير خاص

أطلق نادي زد الرياضي بالتعاون مع الوكالة الرقمية Digital Gurus ، منصة "Zed Talents" الرّقميّة، وهي أول منصّة رقمية لاكتشاف وتطوير المواهب في كرة القدم عبر الإنترنت في مصر، وتُقدِّم المنصَّة مُحتوى توجيهي وإرشادات رياضيّة على يد نخبةٍ مِن كبار الرياضيّين في مصر لتنمية مواهب الناشئين وتطوير مستواهم الرّياضي، وذلك مِن خلال تحدّيات مصمّمة على حسب المرحلة العمريّة من 8 حتى 18 سنة.

وتهدف منصة "Zed Talents" إلى توفير فرصٍ للاعبين الموهوبين الناشئين للانضمام إلى نادي "زد"، أو منحهم الفرصة للاحتراف الخارجي أو الالتحاق بأنديةٍ أخرى، وسيتم ذلك عن طريق قيام المواهب الراغبة في التقديم بتحميل فيديو لهم على منصة "Zed Talents" الرقمية، وفي حال اجتياز المتقدّمين للاختبارات الإلكترونية سيخضعون لاختبارات في النادي تحت إشراف لجنة خبراء تضمّ مدرّبين مصريين وأجانبَ للانضمام إلى صفوف نادي "زد إف سي".

وتم تصميم منصة "Zed Talents" بالشكل الذي يُساعد في الوصول لأكبر عددٍ مِن الموهوبين على مستوى محافظات مصر، ومنحهم فرصةً عادلةً لإظهار مواهبهم من خلال الوسائط الرقمية، وذلك اتّباعًا لتوجّه الدولة في التحول الرقمي وجعله جُزءًا مِن حياة المصريين.

كما إنّ النادي يسعى مِن خلال إطلاق منصّة رقميّة "Zed Talents" إلى إتاحة الفرصة لأكبر قدرٍ مِن المواهب بكرة القدم في جميع أنحاء مصر، لإظهار موهبتهم أمام فريق مُحلّلي ومُدرّبي نادي بروسيا دورتموند ونجوم كرة القدم السّابقين، وهم: حازم إمام وأحمد حسام (ميدو) وعماد متعب وأحمد حسن ومحمد زيدان.

ويحظى زد اف سي باهتمامٍ كبيرٍ من المواهب للتقديم في النادي بدليل مشاركة آلاف الناشئين باختبارات النادي، وذلك بعدما حقّقت فِرق قطاع الناشئين أداءً مميّزًا أمام كبرى الأندية محليًّا وخارجيًّا رغم تأسيسها منذ فترة قصيرة.

ويحرص "زد اف سي" على استخدام أحدث تكنولوجيا في تطوير قطاع الناشئين في مصر، بدايةً من إنشاء منصّةٍ لتسجيل بيانات المتقدّمين للاختبارات السنوية للنادي، واستخدام أحدث تحاليل الحمض النووي للتعرُّف على قدرات لاعبيه والعمل على تطويرها، وصولًا إلى إطلاق منصّة "Zed Talents" الرقمية لاكتشاف المواهب.

رابط التسجيل: https://zedtalents.com/mlp



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