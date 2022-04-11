روسيا: نخطط لتعاون دولي للتحقيق في نشاط المختبرات البيولوجية الأمريكية بأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن اللجنة البرلمانية للتحقيق في نشاط المختبرات البيولوجية الأمريكية بأوكرانيا تخطط لتنظيم تعاون دولي واسع في إطار عملها، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي: "نرى أن زملاءنا الصينيين يعبرون عن اهتمام كبير بدعم العمل الهادف إلى كشف النشاط الأمريكي المشبوه في الأراضي السوفيتية السابقة. ولذلك سنحاول تنظيم تعاون دولي واسع، لافتا إلى أن هدف التحقيق وفق القانون هو قبل كل شيء حماية حريات وحقوق الإنسان التي يضمنها الدستور الروسي.

وتابع نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، : نفهم بشكل جيد أن الحديث يدور ليس عن تهديدات لمواطني روسيا فحسب بل ودون مبالغة للبشرية كلها ولذلك بالذات لا نستبعد احتمال توجه اللجنة بعد انتهاء عملها بالدعوة إلى قيادة البلد لاستخدام آليات اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية ومجلس الأمن الدولي والآليات الدولية الأخرى لحماية مواطني العديد من بلدان العالم ضد التهديد المباشر والواضح.