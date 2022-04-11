روسيا تطالب جوجل بحماية المستخدمين الروس من تهديدات عبر منصاتها

كتب أحمد عرفة

طالبت السلطات الروسية، جوجل بحماية المستخدمين الروس من تهديدات يواجهونها عبر منصاتها، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن المدير العام لوكالة الفضاء الروسية دميتري روجوزين، أنه في حال انسحاب روسيا من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024، يمكن للشركاء الأجانب شراء الخدمات الفضائية الروسية بعملة الروبل، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المدير العام لوكالة الفضاء الروسية أنه يمكن للشركاء على أساس تجاري حل المشكلات معنا التي قمنا بحلها سابقا من خلال مساهمتنا الشخصية في تشغيل المحطة وهذا يعني الانتقال إلى العلاقات التجارية وشراء خدماتنا، متابعا: من أجل إنقاذ المحطة من السقوط غير المنضبط على الأرض يمكننا على ما أعتقد أن نتوصل إلى حل في وسط منتصف الطريق والخدمات ستقدم بالطبع بالعملة الروسية الروبل.

وأوضح المدير العام لوكالة الفضاء الروسية، أنه إذا قررت روسيا تقليص الأنشطة على محطة الفضاء الدولية ونشر محطة الخدمة المدارية الروسية فسوف تخطر الشركاء وفقا للإجراءات المحددة مسبقا، لافتا إلى من المستحيل عمليا إنشاء نفس الوسائل التقنية التي تستخدمها روسيا للحفاظ على تشغيل المحطة، بالإضافة إلى ذلك، بعد عام 2024 ستتحول محطة الفضاء الدولية إلى خردة في حال عدم صيانتها.