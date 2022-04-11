روسيا تستجيب لمبادرة دولية وتفتح ممرًا من ماريوبول إلى بيرديانسك

أ ش أ

أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي الجنرال ميخائيل ميزينتسيف اليوم الإثنين، أن روسيا تعمل حاليًا على فتح ممر إضافي من ماريوبول إلى بيرديانسك، استجابة للمبادرة الإنسانية التي طرحتها كلًا من ألمانيا وتركيا وفرنسا.

وأكد ميزينتسيف- في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- استعداد بلاده لنشر ممرات إنسانية في أي اتجاهات أخرى في أسرع وقت ممكن وضمان الإجلاء الآمن للمدنيين، مُشددًا على أن روسيا استجابت للمبادرات الإنسانية من قبل ألمانيا وتركيا وفرنسا بشأن إجلاء السكان المدنيين، لذلك، تعمل حاليًا على فتح ممر إضافي من ماريوبول إلى بيرديانسك ومنه إلى اتجاهين، عن طريق البر والبحر.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس منذ 24 فبراير، فيما فرضت الدول الغربية خلال الفترة الماضية، عقوبات واسعة النطاق على روسيا في محاولة للضغط عليها من أجل وقف العملية العسكرية.