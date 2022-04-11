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رمضانهم فى السجن.. "قتل مسنة عشان يسرق 70 جنيه".. والمحكمة تحيله للمفتي

الإثنين، 11 أبريل 2022 10:08 ص
رمضانهم فى السجن.. "قتل مسنة عشان يسرق 70 جنيه".. والمحكمة تحيله للمفتي إعدام- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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يقدم اليوم السابع في سلسلة "رمضانهم في السجن"، الجرائم التي أدت لزج أصحابها خلف القضبان، سواءً كان هؤلاء المتهمين شخصيات عامة أو متهمين في قضايا جنائية مختلفة.


-قتل من أجل 70 جنيها 

 

قصة مؤلمة تجرد فيها المتهم من المشاعر الإنسانية، بعد ما قتل سيدة مسنة  تبلغ من العمر 70 عاما، وتعدى عليها بعد وفاتها لسرقة 70 جنيها بمنطقة المعادي.
 
 
القصة الحزينة بدأت بضرب المتهم للسيدة المسنة لسرقة مبلغ 70 جنيها، بعد مقاومتها له، ولم يكتف المتهم بذلك بل قام باغتصابها والتمثيل بجثتها بعد ارتكاب جريمته، قوات الأمن ألقت القبض على المتهم وأحالته لمحكمة الجنايات المختصة.
 
 
 
محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إحالة أوراق المتهم بقتل مسنة داخل مسكنها بعد سرقة مبلغ 70 جنيها، واغتصابها في منطقة المعادى لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 3 مايو للحكم.
 
 
 
كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمه القتل العمد مقترنة بجناية أخرى هى اغتصاب المجنى عليها مستغلا قلة حيلتها لكونها في بداية العقد التاسع من عمرها.
 
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم تسلل إلى منزل المجنى عليها بدعوى شراء «علف» وعقب دخوله مسكنها استغل قلة حيلتها وانقض عليها بيديه وخنقها وسرق منها كيسا صغيرا كانت علقته في صدرها به مبلغ 70 جنيها.

قتل

القتل العمد

اعدام

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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