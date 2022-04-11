وأكد وزير الصحة عقب اللقاء أن تجمع الشركات المستوردة للأدوية أبدى قلقه حول استمرارية استيراد الأدوية، فيما أكد رئيس الحكومة على أهمية موضوع الصحة وخصوصا الدواء بالنسبة إلى الحكومة التي تضع هذا الملف على رأس جدول أولوياتها.

وأشار الدكتور فراس أبيض إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا الأسبوع الماضي بتوجيه الطلب الى مصرف لبنان لإصدار دفعة للشركات العالمية لضمان استمرارية وصول الدواء الى لبنان .

وأوضح أن رئيس الحكومة شدد على أهمية الموضوع وضرورة الاستمرار بجدولة الأموال وإرسالها الى الخارج لضمان إستمرارية وصول الدواء الى لبنان والعمل على أي وسيلة ممكنة لتأمين الإطمئنان لهذه الشركات، كي لا يؤثر الموضوع على صحة المواطن أو توافر الدواء في لبنان.

ورداً على سؤال عن خطة وزارة الصحة المعتمدة للتوازن بين استيراد الأدوية وتشجيع صناعة الأدوية المحلية، قال وزير الصحة اللبناني إن الخطوة التي إتخذتها الحكومة قبل أسبوعين هي تركيز الدعم على الأدوية التي تُنتج محلياً، لكن هنالك أدوية أخرى منها أدوية السرطان والأمراض المستعصية لا تنتج في لبنان،.