رئيس وزراء لبنان: لم أشعر يومًا أن السعودية أغلقت أبوابها أمامنا

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قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إنه سيقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان الجاري، مؤكدًا أنه لم يشعر يومًا أن السعودية أغلقت أبوابها أمامه.

جاء ذلك في تصريح له عقب لقائه بسفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري في مقر إقامة السفير باليرزة.

وعبر ميقاتي عن سعادته بعودة السفير السعودي إلى لبنان بعد ما وصفه بالغياب القسري، مشيرًا إلى أنه سمع من السفير حرص المملكة ملكا وولي عهد وقيادة على دعم لبنان وان تكون دائما الى جانب لبنان.

وأضاف أن اللقاء لم يتطرق إلى التوتر في العلاقات في المرحلة السابقة، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول العلاقة التاريخية والمستقبلية بين المملكة ولبنان، مؤكدًا أن السفير السعودي تحدث عن الشراكة الفرنسية - السعودية فيما يتعلق بدعم ستة قطاعات في لبنان، موضحًا أن عودته في شهر رمضان هي عنوان لمزيد من التعاضد مع الشعب اللبناني.

وأشار إلى أن سفير السعودية أكد له حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على لبنان ووحدته ومساعدته، والنظر الى ما يريده لبنان، معبرًا عن أمله في أن تكون صفحة جديدة نحو تنمية العلاقات وتطويرها بين البلدين.

واستطرد قائلاً إن البيان الذي أصدره عن حرص لبنان على العلاقات والثوابت اللبنانية بما يتعلق بافضل العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي سيكون الأساس الذي تبنى عليه العلاقة بين الدولتين.

وجدد الالتزام بكل ما يحمي سيادة لبنان، بحيث ألا يكون لبنان منصة أو مصدر ازعاج لأي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.