رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وفد جامعة هداية الإندونيسية ويتلقى دعوة لزيارتها

الإسماعيلية - السيد فلاح

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الإثنين، وفد جامعة شريف هداية الله الإندونيسية برئاسة الدكتورة أمانى لوبيس، رئيس جامعة هداية الأندونيسية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وتوثيق هذا التعاون خاصة مع وجود مركز البحوث والدراسات الإندونيسية.

حضر اللقاء من جامعة قناة السويس الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حسن يوسف، مدير مركز بحوث اللغة الإندونيسية وأستاذ اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

ومن الجانب الأندونيسى ، حضر الدكتور بامبانج سوريادي، المستشار التربوى والثقافى لسفارة أندونيسيا، ونائبى جامعة هداية الإندونيسية لشئون الإدارة، ولشئون التعليم ،وعمداء كليتى علم النفس وكلية العلوم التكنولوجيه.

وقال الدكتور ناصر مندور ببيان له بلقاء تليفزيونى عقب الزيارة ، أنه سعيد بالزيارة خاصة وأن مصر لها علاقات طيبة جدا مع دولة إندونسيا وأن مثل هذه الإتفاقيات تثرى العلاقة، مؤكدًا أن الجامعة ترحب بشكل كبير بالتبادل العلمى والثقافى مع الدول الأخرى ، وهو ما يعزز العملية البحثية، آملا أن يكون هناك نصيب كبير للطلاب المصريين فى المنح والبعثات التى تمنحها جامعات إندونيسيا مما يعزز أواصر الروابط بين البلدين.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن المركز يعد أحد الجسور التى توصل الثقافتين المصرية والأندونيسية ولكونه مركز علمى متخصص فى دارسة ما يتعلق بأندونيسيا بجمهورية مصر العربية فى الجامعات المصرية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمانى لوبيس، أن المركز يعتبر همزة وصل ومحوراً فعالاً لتوطيد العلاقات بين البلدين وتطويره فى مجالات عديدة خاصاً العلمى والأكاديمى ليصبح مركزاً متميزاً وبيتاً للخبرة والمشورة للدراسات الإندونيسية فى مختلف المجالات.

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين يُذكر أن الوفد الإندونيسى توجه لزيارة المركز الإندونيسي.



درع جامعة قناة السويس للوفد الإندونيسى



رئيس جامعة قناة السويس ووفد جامعة هداية الاندونيسية