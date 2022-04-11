اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 أبريل 2022 07:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء الإيطالى: الاتفاقات مع الجزائر لتقليل الاعتماد على الغاز الروسى

الإثنين، 11 أبريل 2022 07:06 م
رئيس الوزراء الإيطالى: الاتفاقات مع الجزائر لتقليل الاعتماد على الغاز الروسى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إن الاتفاقات مع الجزائر خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسى، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكان قد وصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الإثنين للعاصمة الجزائرية، الجزائر لتوقيع اتفاق لزيادة نسبة إمدادات الغاز في إطار مساعي روما التخلي التدريجي عن اعتمادها على الغاز الروسي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد" أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، كان برفقة "دراجي" خلال تلك الزيارة التي تأتي "لتعزيز تعاون تاريخي ووثيق أكثر فأكثر، في العديد من المجالات، لاسيما في ميدان الغاز، وحول المسائل الاقتصادية والإقليمية والدولية".


ونوهت الوكالة إلى أن إيطاليا أكبر مستورد للغاز الجزائري، الذي يوفر ثلث احتياجاتها الغازية، مشيرة إلى أن روما دائما ما تعبر عن الإرداة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

 

إيطاليا

ماريو دراجى

الجزائر

الغاز الجزائرى

النفط والغاز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة