اليوم السابع
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الإثنين، 11 أبريل 2022 05:18 م
أكرم القصاص
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رئيس الاتحاد الأفريقى يؤكد على أهمية الحل الدبلوماسى فى أوكرانيا

الإثنين، 11 أبريل 2022 04:26 م
رئيس الاتحاد الأفريقى يؤكد على أهمية الحل الدبلوماسى فى أوكرانيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي ورئيس السنغال ماكي سال
أ ش أ

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أعرب رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي ورئيس السنغال ماكي سال عن تأييده الحلول التفاوضية لحل الأوضاع في أوكرانيا.


وقال الرئيس ماكي سال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث جرى مناقشة تأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والحاجة إلى الحوار من أجل التوصل إلى نتيجة لإنهاء الصراع.


وقدم رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس السنغال ماكي سال، الشكر لنظيره الأوكراني الذي أعرب عن تطلعه للتواصل ودعم الاتحاد الأفريقي.


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الرئيس السنغالى

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