ووفق بيان الاتحاد الأفريقي، سعى الخبراء إلى إصدار وثيقة عن حالة المفاهيم والتعاريف المستخدمة لإنتاج إحصاءات الهجرة في أفريقيا، وبلورة خارطة طريق بشأن إنتاج منهجيات بشأن الهجرة في أفريقيا فيما يتعلق بالاستراتيجية المنقحة لمواءمة الإحصاءات في أفريقيا والميثاق الأفريقي للإحصاء، وصياغة رؤية لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لإجراء دراسات استقصائية محددة حول الهجرة .

وأوضح البيان أن الخبراء أكدوا أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة الهجرة بشكل مطرد في القارة الأفريقية، فيما وضع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة برامج رئيسية بشأن الهجرة، وتطلب التنفيذ الفعال لهذه البرامج أن تنتج البلدان الأفريقية إحصاءات ذات جودة ومنسقة وحديثة عن الهجرة .

وأشار الخبراء أنه لا تزال هناك فجوات ضخمة في البيانات في إنتاج إحصاءات عالية الجودة ومناسبة من حيث موثوقيتها وحداثتها عن الهجرة في أفريقيا، ولا يزال العديد من البلدان الأفريقية يواجه العديد من التحديات في إنتاج إحصاءات جيدة وحديثة عن الهجرة.

وشددوا على أن مفوضية الاتحاد الأفريقي تستهدف تطوير وثائق منهجية ومبادئ توجيهية للهجرة في أفريقيا من أجل تعزيز قدرات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في إنتاج إحصاءات الهجرة المنسقة عالية الجودة والتي يمكن مقارنتها على الصعيد الوطني والإقليمي والقاري.

وأشاروا إلى بدء تطوير هذه الوثائق والمبادئ التوجيهية المنهجية، حيث تنظم مفوضية الاتحاد الأفريقي، من خلال المرصد الأفريقي للهجرة ومعهد الاتحاد الأفريقي للإحصاء، بالتعاون مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالرباط، اجتماعًا مع مجموعة من الخبراء لتبادل المعلومات حول المنهجيات الحالية المستخدمة على المستوى الوطني والإقليمي والقاري والدولي بشأن الهجرة، بهدف تحديد خارطة طريق واضحة لتطوير هذه الوثائق المختلفة.

