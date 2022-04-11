حبس عاطل لحيازته 160 طربة حشيش قبل توزيعها على عملائه بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو وبندقية خرطوش بقصد الاتجار به على عملائه، وطلبت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقى القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته وبحوزته 160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائه، تم تحرير المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.