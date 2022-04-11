جهاز تنمية المشروعات يدرب 450 سيدة على الحرف اليدوية فى أسيوط

كتب إسلام سعيد

قام جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع المؤسسة الكاثوليكية للتنمية الشاملة في أسيوط بتسليم 450 سيدة وفتاة شهادات إتمام الدورات التدريبية على الحرف اليدوية من أعمال الخياطة والتطريز وتصنيع الملابس والمفروشات وذلك بمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة أسيوط وهى ديروط ومنفلوط وصدفا والفتح.

وقام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والأستاذ إيهاب عبد الحميد مدير فرع الجهاز بالمحافظة بتسليم المتدربات شهادات اجتياز البرنامج التدريبى بالإضافة إلى ماكينات خياطة لمساعدتهن على بدء مشروعاتهن الصغيرة فور انتهاء التدريب. كما تم تنظيم معرض على هامش احتفالية إتمام البرنامج التدريبى تضمن منتجات عشرات السيدات اللاتى بدأن بالفعل في مشروعاتهن بدعم من جهاز تنمية المشروعات شمل المعرض المفروشات والملابس والحلى ومنتجات الجلود.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات لتوفير خدمات مالية وغير مالية متكاملة تسهم في توفير فرص عمل أفضل للمواطنين بالمحافظة خاصة في القرى والمراكز المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأشار إلى أهمية تنفيذ هذه البرامج التدريبية بشكل مستمر مما يساعد السيدات على تطوير مهاراتهن واستخدامها في بدء مشروعات صغيرة تسهم في تحسين مستوى أسرهم الاقتصادى.

وأوضح الأستاذ إيهاب عبد الحميد مدير فرع الجهاز بأسيوط أن الجهاز يقدم دورات تدريبية لتوعية المواطنين بفكر العمل الحر وتعريفهم بالخدمات المختلفة التي يقدمها الجهاز لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى المزايا والتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 لتشجيعهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة فضلا عن التحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي. وأضاف أن الجهاز قام بتمويل4722 مشروع صغير ومتناهى باجمالى قدره حوالى 145 مليون جنيه بقرى ومراكز حياة كريمة بمحافظة أسيوط بداية من عام 2021 وحتى فبراير 2022.