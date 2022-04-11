جهاز الإحصاء: السكك الحديدية نقلت 441 ألف طن فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حجم البضائع المنقولة من خلال هيئة السكك الحديدية والتى بلغت نحو 441.9 ألف طن فى شهر فبراير الماضي، ارتفاعا من 433.1 ألف طن فى شهر فبراير عام 2021، بزيادة طفيفة بلغت 8.8 ألف طن.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، أن حجم البضائع المنقولة فى شهر يناير الماضى قد بلغت نحو 468.3 ألف طن، مقابل 465.8 ألف طن فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة طفيفة بلغت 2.5 ألف طن.

وفى نفس السياق، ارتفعت إيرادات السكك الحديدية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للإيرادات نحو 260 مليون جنيه فى شهر فبراير الماضي، بينما كانت 236 مليون جنيه فى شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 24 مليون جنيه، بينما كانت إيرادات يناير الماضى نحو 247.4 مليون جنيه، مقارنة بـ248.2 مليون جنيه فى شهر يناير عام 2021، كما بلغ عدد ركاب السكك الحديدية بلغ 20.5 مليون راكب فى شهر فبراير الماضى، مقابل 20.3 مليون راكب فى شهر يناير السابق له بزيادة طفيفة بلغت 200 ألف راكب.

وكانت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قدرت قيمة إيرادات السكة الحديد خلال النصف الأول من عام 2021 بنحو 1.5 مليار جنيه، مقابل 899.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 67.5 %.