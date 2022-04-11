اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 أبريل 2022 05:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جمهورية دونيتسك تعلن سيطرة قواتها على ميناء ماريوبول

الإثنين، 11 أبريل 2022 04:34 م
جمهورية دونيتسك تعلن سيطرة قواتها على ميناء ماريوبول أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن ميناء ماريوبول أصبح تحت سيطرة القوات الشعبية للجمهورية.

وقال "فيما يتعلق بميناء ماريوبول فهو الآن تحت سيطرتنا".

أعلنت القيادة العامة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية أمس الأحد، عن إجلاء 47 من بحارة سفينتين احتجزهم عناصر كتيبة "آزوف" النازية في ميناء ماريوبول.

وكتبت على "تيليجرام": "البحارة من مواطني روسيا وأذربيجان ومصر وأوكرانيا، ولم يتمكنوا من مغادرة منطقة القتال في الوقت المناسب بسبب الألغام التي زرعها النازيون الذين اتخذوهم درعا بشرية".

وذكرت دونيتسك في وقت سابق أن النازيين استولوا على سفينتين أجنبيتين في ماريوبول، واحتجزوا بحارتهما.

 

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الاتحاد الأفريقى يؤكد على أهمية الحل الدبلوماسى فى أوكرانيا

الإثنين، 11 أبريل 2022 04:26 م

أوكرانيا: تدمير 166 موقعا ثقافيا فى البلاد نتيجة للعملية العسكرية الروسية

الإثنين، 11 أبريل 2022 04:09 م

لافروف: تصريح بوريل حول الحل العسكرى للنزاع فى أوكرانيا "خطأ فادح"

الإثنين، 11 أبريل 2022 04:05 م

أوكرانيا تطلب المساعدات وموسكو تعلن إصابة 78 هدفا عسكريا أوكرانيا.. وفلاديمير زيلينسكى: روسيا تحشد عشرات الآلاف من الجنود استعدادا للمعركة المقبلة.. والجيش الروسى: إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"

الإثنين، 11 أبريل 2022 03:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة