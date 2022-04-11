جامعة طنطا تنظم إفطارا جماعيا للعمالة المؤقتة وأسرهم

الغربية مصطفى عادل

نظمت جامعة طنطا اليوم الإثنين إفطاراً جماعيا ًلعدد 500 من العمالة المؤقتة وأسرهم بالمجمع الطلابي بسبرباي، بحضور الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة وعدد من العمداء ووكلاء الكليات وأمين عام الجامعة.

صرح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن الإفطار السنوي بشهر رمضان المبارك هو لقاء الأسرة الواحدة بين العاملين بجامعة طنطا بمختلف كلياتها وقطاعاتها بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسئولين والعاملين، بعيداً عن روتين العمل اليومي وضمن أجواء تسودها المحبة والألفة والود.

وأشار "ذكى"، أن الإفطار خلال الشهر المبارك من المناسبات التي تسهم في خلق بيئة اجتماعية ايجابية، وتدعيم أواصر المحبة والإخاء بين العاملين والإدارة العليا، مثنياً علي عملهم وجهدهم الدؤب في عملهم، مؤكدًا أن حفل الإفطار هو أقل تقدير معنوي لهؤلاء العمال الذين يقومون بعمل كبير، يستحق الإشادة والتقدير .

من جانبهم أعرب العاملون عن اعتزازهم بمشاركة رئيس الجامعة لهم فى حفل الإفطار موجهين له الشكر على تنظيم هذا اللقاء في شهر رمضان المعظم والذى يظهر الجانب الحضاري والتعامل الراقي الذي يوليه رئيس الجامعة لأبنائه العاملين.