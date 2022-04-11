جامعة القاهرة توزع الدفعة الثانية من أجهزة لاب توب لذوي الهمم أصحاب البصيرة

نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية لتوزيع الدفعة الثانية من أجهزة "لاب توب" لطلاب الجامعة من ذوى الهمم من أصحاب البصيرة، وذلك بمقر وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة، وذلك انطلاقًا من المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع.

حضر الاحتفالية، الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، والدكتورة جيهان المنياوى عميدة كلية العلاج الطبيعى والمشرفة على مركز خدمات ودعم ذوى الإعاقة، ومدير المركز، وعدد من الطلاب من ذوى الهمم وذويهم.

وقال الدكتور محمد سامى عبد الصادق، أن جامعة القاهرة تولى اهتمامًا كبيرًا بالطلاب من ذوى الهمم إيمانًا منها بقدراتهم المختلفة وتفوقهم فى مختلف المجالات، وتتيح لهم الفرص التى تضمن لهم الرعاية الصحية والتعليمية التى تؤهلهم للمشاركة فى المجتمع بشكل لائق وإنساني، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد الخشت قد وجه بإنشاء مركز لخدمات ودعم ذوى الإعاقة لتقديم خدمات ملموسة لأبناء الجامعة من ذوى الإعاقات بمختلف أنواعها خاصة لما يشهده هذا الملف من اهتمام غير مسبوق من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى وكافة الجهات التنفيذية بالدولة.

وأشار الدكتور محمد سامي، خلال الاحتفالية، إلى بروتوكول التعاون الذى وقعته جامعة القاهرة مع وزارة التضامن الاجتماعى منذ عامين لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى داخل الجامعة استجابة لرؤية مصر 2030، ولتحقيق الأهداف الخاصة بمحورى العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان، والعمل على توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب من خلال إتاحة حزمة من الخدمات المتكاملة وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية فى العام الجامعى أو أثناء الاجازة السنوية، وللخريجين الجدد بعد الانتهاء من دراستهم.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جيهان المنياوي، أن جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت تدعم بقوة الطلاب من ذوى الهمم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب، وأنشأت لهم مركزًا على أعلى مستوى بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى جامعة متاحة للجميع، مضيفًة أن الجامعة قامت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية الأورمان، بتوزيع الدفعة الأولى من أجهزة "لاب توب" لطلاب الجامعة من ذوى الهمم من أصحاب البصيرة، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، افتتح فى يناير الماضى مركز خدمات ودعم ذوى الإعاقة بالمدينة الجامعية للطلبة، فى إطار رؤية الجامعة لتحقيق مبدأ دمج الطلاب ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع الجامعي، ونشر ثقافة الدمج بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإدارى والطلاب، وإتاحة عدد من مبانى الجامعة لتناسب متحدى الإعاقة، والتنسيق بين إدارات الجامعة العاملة بذات المجال والكليات لدعم الخدمات للطلاب من متحدى الإعاقة، وتوفير الخدمات التدريبية الخاصة بهم، وتذليل العقبات الخاصة بالتواصل معهم داخل الجامعة، وتدريب متحدى الإعاقة وفق احتياجات سوق العمل، إلى جانب تفعيل دور المركز كوحدة تدريبية خدمية فى تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمجتمع الجامعى وغير الجامعي.