اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 أبريل 2022 09:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ثقافة الأقصر يعلن عن مسابقات فى الشعر للأطفال والفنون التشكيلية بمكافآت مالية

الإثنين، 11 أبريل 2022 08:40 م
ثقافة الأقصر يعلن عن مسابقات فى الشعر للأطفال والفنون التشكيلية بمكافآت مالية قصور ثقافة الاقصر - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن فرع ثقافة الأقصر، عن عدد من المسابقات فى مجال الشعر للأطفال، وفى مجال الفنون التشكيلية لرواد القصور المختلفة، بجانب تقديم مكافآت مالية للفائزين فى المراكز الأولى الخمسة فى مسابقة الشعر للاطفال، وناشد الفرع جميع الموهوبين بالتقدم لتلك المسابقات للفوز.

وأوضح فرع ثقافة الأقصر، فى بيان صحفى، عن المسابقات الآتية:- أولاً في مجال الشعر مسابقة ثقافية ( اجمل قصيدة شعرية للطفل)، وهناك مكافأة مالية للفائزين من سن 5 سنوات الي 11 سنوات، وسوف يتم اختيار عدد 5 فائزين، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 350 جنية، والجائزة الثانية 300 جنية، والجائزة الثالثة 250 جنية، والجائزة الرابعة 200 جنية، والجائزة الخامسة 150 جنية، أما من سن 12 سنة الي 18 سنة فتبلغ قيمة الجائزة الأولى 350 جنية، والجائزة الثانية 300 جنية، والجائزة الثالثة 250 جنية، والجائزة الرابعة 200 جنية، والجائزة الخامسة 150 جنية، وتسلم الأعمال للشئون الثقافية بفرع ثقافة الأقصر.

أما فى في مجال الفنون التشكيلية فتم الإعلان عن مسابقة أجمل لوحة فنية، وسوف يتم اختيار عدد 5 فائزين، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 350 جنية، والجائزة الثانية 300 جنية، والجائزة الثالثة 250 جنية، والجائزة الرابعة 200 جنية، والجائزة الخامسة 150 جنية، أما من سن 12 سنة الي 18 سنة، فتبلغ قيمة الجائزة الأولى 350 جنية، والجائزة الثانية 300 جنية، والجائزة الثالثة 250 جنية، والجائزة الرابعة 200 جنية، والجائزة الخامسة 150 جنية، حيث تسلم الأعمال إلي مسئولي الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الأقصر، وآخر موعد لتسليم الأعمال يوم 24 أبريل 2022 الموافق 23 رمضان 1443، وتسلم كالآتى:- (إسم صاحب العمل+ صورة من شهادة الميلاد أو صورة الرقم القومي + رقم تليفون صاحب العمل أو ولي الامر)، ومن شروط المسابقة أن الأعمال المقدمة لم تقدم في أي مسابقات اخري ولم ترشح لجوائز سابقة.

 


الاقصر

مسابقات ثقافة الاقصر

اخبار اليوم

فرع ثقافة الاقصر

مسابقة فى الشعر للاطفال

اخبار الاقصر

مسابقة فنون تشكيلية بالاقصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

من حجر الجرانيت وتزن 90 طنا .. ترميم مسلة الملكة حتشبسوت بمعابد الكرنك فى الأقصر

الإثنين، 11 أبريل 2022 01:11 م

محافظ الأقصر يستقبل القائمين على مشروع توصيل مياه الشرب للأكثر احتياجا

الإثنين، 11 أبريل 2022 09:19 ص

أوقاف الأقصر تستعد لافتتاح مسجدين جديدين فى إسنا.. الجمعة

الإثنين، 11 أبريل 2022 09:00 ص

تعرف على برنامج الأفلام التسجيلية والقصيرة بمهرجان مالمو

الإثنين، 11 أبريل 2022 06:00 ص

مدير الرعاية الصحية يكشف تفاصيل عمل قسم الجهاز الهضمى بمستشفى طيبة

الإثنين، 11 أبريل 2022 03:00 ص

المنشد الأقصرى فارس مصطفى موهبة فى القصائد والابتهالات الدينية "بث مباشر"

الإثنين، 11 أبريل 2022 02:48 ص

تعرف على الأنشطة والفعاليات بقصور ثقافة الأقصر لدعم الأطفال والشباب فى رمضان

الإثنين، 11 أبريل 2022 02:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة