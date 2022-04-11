توزيع لحوم وشنط غذائية على 21 ألف أسرة أولى بالرعاية و2000 وجبة لأهالى أسوان

أسوان - صلاح المسن

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، توجيهاته بسرعة توزيع الدفعة الرابعة من لحوم "صكوك الطعام" المقدمة من وزارة الأوقاف ليصل إجمالى الكميات إلى 8 أطنان سيتم توزيعها على 8 آلاف أسرة أولى بالرعاية، الأمر الذى يتزامن مع توزيع 13 ألف شنطة من السلع الغذائية والأساسية، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى ، وبمتابعة من المحافظة.

وأوضح أن هناك تعليمات مباشرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ومتابعة مستمرة من اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية لضمان وصول هذه المساعدات الغذائية لمستحقيها بعد إعداد كشوف بهذه الأسر طبقاً للضوابط والاشتراطات المقررة.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به وزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة ، وأيضاً وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة لتحسين مستوى معيشة الموطنين ، مؤكداً على أن هناك جهود متزامنة بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير والتى تقوم بإعداد 500 وجبة إفطار ، و 1500 وجبة سحور يومياً من خلال 4 مطابخ فى مختلف مدن وقرى المحافظة ، مع توفير الضمانات الكاملة لتصل إلى المستحقين من الأسر الأكثر إحتياجاً طازجة وبجودة عالية ، لأنها تجهز بشكل يومى

وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير كافة أوجه الرعاية للمستحقين من الأسر الأكثر إحتياجاً ، ومنها توزيع صكوك الطعام برعاية وزارة الأوقاف ، وبالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى ومحافظة أسوان بمناسبة شهر رمضان المعظم



توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية



توزيع وجبات السحور



صكوك اللحوم



وجبات السحور بمطبخ الخير