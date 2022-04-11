اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 أبريل 2022 12:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توزيع لحوم وشنط غذائية على 21 ألف أسرة أولى بالرعاية و2000 وجبة لأهالى أسوان

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:21 م
توزيع لحوم وشنط غذائية على 21 ألف أسرة أولى بالرعاية و2000 وجبة لأهالى أسوان توزيع صكوك اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بأسوان
أسوان - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، توجيهاته بسرعة توزيع الدفعة الرابعة من لحوم "صكوك الطعام" المقدمة من وزارة الأوقاف ليصل إجمالى الكميات إلى 8 أطنان سيتم توزيعها على 8 آلاف أسرة أولى بالرعاية، الأمر الذى يتزامن مع توزيع 13 ألف شنطة من السلع الغذائية والأساسية، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى ، وبمتابعة من المحافظة.

وأوضح أن هناك تعليمات مباشرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ومتابعة مستمرة من اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية لضمان وصول هذه المساعدات الغذائية لمستحقيها بعد إعداد كشوف بهذه الأسر طبقاً للضوابط والاشتراطات المقررة.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به وزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة ، وأيضاً وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة لتحسين مستوى معيشة الموطنين ، مؤكداً على أن هناك جهود متزامنة بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير والتى تقوم بإعداد 500 وجبة إفطار ، و 1500 وجبة سحور يومياً من خلال 4 مطابخ فى مختلف مدن وقرى المحافظة ، مع توفير الضمانات الكاملة لتصل إلى المستحقين من الأسر الأكثر إحتياجاً طازجة وبجودة عالية ، لأنها تجهز بشكل يومى 

وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير كافة أوجه الرعاية للمستحقين من الأسر الأكثر إحتياجاً ، ومنها توزيع صكوك الطعام برعاية وزارة الأوقاف ، وبالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى ومحافظة أسوان بمناسبة شهر رمضان المعظم

 

توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية
توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

 

توزيع وجبات السحور
توزيع وجبات السحور

 

صكوك اللحوم
صكوك اللحوم

 

وجبات السحور بمطبخ الخير
وجبات السحور بمطبخ الخير

 

وجبات السحور
وجبات السحور

 


اسوان

محافظ اسوان

وزارة الاوقاف

الاسر الاولى بالرعاية

صكوك اللحوم

وجبات السحور

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ أسوان يكلف نائبه برصد ملاحظات مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز إدفو‎‎

الإثنين، 11 أبريل 2022 09:47 ص

تعرف على مشروعات حياة كريمة بمركز نصر النوبة في محافظة أسوان

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:00 ص

حياة كريمة.. محافظ أسوان: تسليم ابتدائى لمجمعات خدمية وزراعية.. صور

الأحد، 10 أبريل 2022 12:39 م

قطار "حياة كريمة" يواصل تنفيذ 1048 مشروعا بقرى محافظة أسوان بتكلفة 21 مليارا و291 مليون جنيه.. توزيع 14 ألف عمود كهرباء على قرى إدفو.. تشطيب 5 عمارات سكنية.. وربط قرى بالطريق الزراعى بكوم أمبو.. صور

الأحد، 10 أبريل 2022 08:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة