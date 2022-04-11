اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 أبريل 2022 03:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنفيذ أكبر ورشة بالشرق الأوسط لصيانة قطارات خط المترو الثالث..اعرف التفاصيل

الإثنين، 11 أبريل 2022 02:00 م
تنفيذ أكبر ورشة بالشرق الأوسط لصيانة قطارات خط المترو الثالث..اعرف التفاصيل الخط الثالث للمترو ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الهيئة القومية للأنفاق من أعمال تنفيذ أحدث ورشة لصيانة قطارات الخط الثالث للمترو، ويقدم اليوم السابع في 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه الورشة وتفاصيلها وإمكانياتها خلال التقرير التالى

1ـ تعتبر أكبر ورشة بالشرق الأوسط.

2ـ منفذة على مساحة على 65 فدان.

3ـ الورشة الجديدة تحتوى على 32 مبنى
4ـ يجرى بالورشة عمل العمرات الجسيمة والخفيفة وأعمال الدهانات وتجديد عربات قطارات الخط الثالث للمترو.

5ـ يمكن تخزين بها 30 قطار للقيام بأعمال الصيانة بها.

6ـ تعتبر ثانى ورشة مخصصة لصيانة قطارات الخط الثالث بعد ورشة العباسية.

7ـ الخط الثالث لمترو الأنفاق الرابط شرق وغرب القاهرة الكبرى سيمتد بعد اكتمال تنفيذه بطول 41.2 كم وعدد 34 محطة .

8ـ تم تشغيل 3 مراحل من الخط الثالث بطول 23.5 كم وعدد 19 محطة وجاري حالياً تنفيذ المرحلة الأخيرة منه بطول 17.7كم وعدد 15 محطة.

 

 


الخط الثالث للمترو

مترو الانفاق

مترو عدلى منصور

ورشة المترو

قطارات المترو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة