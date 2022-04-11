اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 أبريل 2022 05:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين الإسكندرية تضبط مطبعة بدون ترخيص لطباعة العلامات التجارية بدون تفويض

الإثنين، 11 أبريل 2022 04:19 م
تموين الإسكندرية تضبط مطبعة بدون ترخيص لطباعة العلامات التجارية بدون تفويض مطبعة - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية التموين بالإسكندرية ،حملة مكبرة بتعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المنشآت الصناعية الغير مرخصة و المعدات الصناعية و الأدوات الكهربائية مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجاري و التدليس.
 
وقامت إدارة التجارة الداخلية بالمديرية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية وإشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بشن عدة حملات نتج عنها ضبط مطبعة بدون ترخيص تعمل على طباعة العلامات التجارية مسجلة بدون تفويض  و تم التحفظ على 34 ألف استيكر لشركات مختلفة. 
 
كما تم ضبط أحد المحلات بحيازته معدات صناعية مجهولة المصدر و تم التحفظ على 20 لمبة لحام قطعتين مجهولة المصدر ،15 شينيور ,10  بلاور هواء ,110 حجر شينيور، وضبط أحد محلات بيع الأدوات الكهربائية لحيازته ادوات كهربائية مجهولة المصدر و تم التحفظ على 180 قاطع تيار ,500 دويل لمبة ليد, 500 علبة ترانس ,10 لفة سلك طول اللفة الواحدة 100 متر. 
 
و قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام. 

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

مطبعة

العلامات التجارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة