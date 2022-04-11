تموين الإسكندرية تضبط مطبعة بدون ترخيص لطباعة العلامات التجارية بدون تفويض

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ،حملة مكبرة بتعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المنشآت الصناعية الغير مرخصة و المعدات الصناعية و الأدوات الكهربائية مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجاري و التدليس.

وقامت إدارة التجارة الداخلية بالمديرية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية وإشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بشن عدة حملات نتج عنها ضبط مطبعة بدون ترخيص تعمل على طباعة العلامات التجارية مسجلة بدون تفويض و تم التحفظ على 34 ألف استيكر لشركات مختلفة.

كما تم ضبط أحد المحلات بحيازته معدات صناعية مجهولة المصدر و تم التحفظ على 20 لمبة لحام قطعتين مجهولة المصدر ،15 شينيور ,10 بلاور هواء ,110 حجر شينيور، وضبط أحد محلات بيع الأدوات الكهربائية لحيازته ادوات كهربائية مجهولة المصدر و تم التحفظ على 180 قاطع تيار ,500 دويل لمبة ليد, 500 علبة ترانس ,10 لفة سلك طول اللفة الواحدة 100 متر.

و قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.