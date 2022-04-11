تفاصيل صادمة تكشفها أسرة الطفل زياد بعد مقتله على يد أحد أقاربهم.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع" بثًا مباشرًا، مع أسرة طفل الإسماعيلية زياد، الذي قتل على يد أحد أقاربه، خلال ذهابه لصلاة الجمعة، بعزبة الحمادة بالكيلو 17 بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وكشفت جدة الطفل وعمته، تفاصيل صادمة في الحادث، الذي شغل الرأي العام في الإسماعيلية.

وقالت جدة، طفل الإسماعيلية، إن عمر .ع"، 20 عامًا، المتهم بخطف الطفل زياد أمير محمد خليل، 6 سنوات، في الصف الأول الابتدائي، هو أحد أقاربهم المقيمين في شمال سيناء، وجاء للإقامة معهم منذ قرابة 20 يومًا، وكان يُعامل معاملة جيدة، وياكل ويشرب معهم، حتي ظهرت عليه تصرفات غريبة، وكان تنوي الأسرة مطالبته بالعودة إلى شمال، لكن شاءت الأقدار، أن يرتكب جريمته البشعة، يوم الجمعة.

وطالبت عمة الطفل، بسرعة القصاص العاجل والعادل، المتهم في هذا الجريمة، بعد أن حرمهم من طفل كان محبوب من الجميع لدي الأسرة، مؤكدة أن والدة الطفل توسلت إلى المتهم قبل ظهور ومعرفة مكان الجثمان، من أجل أن يبلغها عن مكانه، ولم تتوقع قتله بهذه الطريقه، لأن المتهم كان يبحث معهم على الطفل قبل هروبه، مؤكدًا أن المتهم كان يبعد أفراد الأسرة في البحث عن الطفل في مكان ارتكاب الجريمة، مضيفة "المتهم قتل الطفل زياد ودفنه في منزله وقام بالاغتسال داخل المنزل من التراب بعد حفره للطفل، مؤكدة أن الطفل في الأيام الأخيرة كان يجلس مع المتهم كثيرًا وتعلق به.

وألقت مباحث مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، القبض على "عمر .ع"، 20 عامًا، المتهم بخطف الطفل زياد أمير محمد خليل، 6 سنوات، في الصف الأول الابتدائي، مقيم عزبة الحمادة بالكيلو 17بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، الذي تم العثور عليه مقتولًا داخل جوال ومدفون خلف منزل أسرته، بعد يوم من اختفائة، بعد ذهابة لصلاة الجمعة.

وشيع الآلاف من أهالى عزبة الحمادة بالكيلو 17بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية جثمان الطفل زياد الذى عثر عليه مقتولا داخل جوال ومدفون خلف منزل أسرته، وذلك عقب تشريح جثمانه وقرار النيابة العامة لتسليم الجثة لزويه لدفنها.

وكشفت تحريات المباحث، أن وراء مقتل الطفل، أحدي أقاربه، في العشرينات من عمره، مقيم بشمال سيناء، وقبل ارتكاب الواقعة بعشرين يومًا، أقام لدي أقارب من أسرة الطفل الضحية، وكانت تنوي الأسرة ترده لسوء سلوكه، قبل ارتكاب الواقعة بساعات، وعقب اختفاء الطفل، قام المتهم بالبحث مع أسرة الضحية عليه لمدة قليلة ثم اختفي، مما جعل الشكوك تحوم حوله وعند تضييق الخناق عليه، اعترف بارتكابه الجريمة.

وكان اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى اخطارًا من العميد منصور دهشان، مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورود بلاغ مفاده العثور على جثة الطفل"زياد أمير محمد خليل، 6سنوات مقتولًا ومدفون خلف منزل والده.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين لهم العثور على جثة الطفل داخل جوال ومدفونة خلف منزل عائلته.