"تعليم الإسكندرية" تفوز فى مسابقات التربية الموسيقية والفنية والرياضية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن تعليم الإسكندرية حصد العديد من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2021 / 2022 فى مسابقات التربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية .

وأوضح مدير المديرية أن الإسكندرية حصدت الأول والثانى والثالث جمهورى فى مسابقات التربية الموسيقية بفوز إدارة شرق بالمركز الأول للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ، وفوز إدارة المنتزه بالمركز الثانى للمرحلة الابتدائية، وإدارة غرب بالمركز الثانى لرياض الأطفال ، فيما فازت إدارة الجمرك بالمركز الثالث للمرحلة الابتدائية .

وفى مسابقة التعبير الفنى "مصر فى عيون أبنائها"، فازت سلمى صلاح الدين محمود بمدرسة الفاروق الإعدادية بنات بإدارة المنتزه بالمركز الثانى جمهورى للمرحلة الإعدادية ، وفاز بيشوى أشرف صادق بمدرسة جمال الدين الأفغانى لضعاف السمع بإدارة الجمرك بالمركز الرابع جمهورى لمرحلة التربية الخاصة ، وفازت فريدة إسلام محمود بمركز تنمية القدرات بإدارة شرق بالمركز الخامس جمهورى للمرحلة الابتدائية ، وفى مسابقة الطباعة اليدوية فازت جنى على محمد حسن بمدرسة نبوية موسى النموذجية بإدارة وسط بالمركز الرابع جمهورى للمرحلة الإعدادية ، وفازت ماريا مهاب وهيب بمدرسة راغب الرسمية لغات بإدارة غرب بالمركز الرابع جمهورى للمرحلة الابتدائية ، فيما فاز براء محمد أحمد أمين بمدرسة الأنفوشى الثانوية بنون بإدارة الجمرك بالمركز السادس جمهورى للمرحلة الثانوية .

ومن ناحية أخرى حققت الإسكندرية مراكز متميزة فى مسابقات التربية الرياضية فحصدت المكرز الأول جمهورى لكرة القدم النسائية ، والأول جمهورى فى كرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة للمرحلة الابتدائية ، والثالث جمهورى للمرحلة الثانوية بنات ، والثالث جمهورى فى العروض الرياضية لمدرسة كليوباترا الرياضية بنات ، كما فاز توجيه عام التربية الزراعية بدرع التميز فى مسابقة أجمل مشتل وأجمل حديقة .

وأكد "سعد"، فى سياق متصل أن الأنشطة التربوية هى ركيزة أساسية فى بناء و تكوين شخصية الطالب وتنميتها بمختلف جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية وتساهم فى تنمية العديد من السمات الشخصية والعادات السلوكية كالثقة بالنفس والاتزان الانفعالى والتعاون والتحدى والتنافس الشريف وتحمل المسئولية وسمات القيادة لدى الطلاب وإنكار الذات واحترام الرأى الآخر.

كما يعتبر النشاط الموسيقى الجماعى مفتاح إكساب بعض أنماط السلوك الإيجابى المرتبط بالعلاقات الإنسانية المتبادلة بين أعضاء الفريق كضبط النفس والطاعة حيث أن الموسيقى وسيلة تواصل الذهن بالروح فى الشخصية الواحدة وهى وسيلة فعالة تسهم فى تهذيب المشاعر وتعزيز التفاهم والانسجام ،كما تعتبر التربية الرياضية عاملًا أساسيًّـا فى تكوين الشخصية المتكاملة للطلبة، عبر البرامج الهادفة التى تعمل على تأهيل وإعداد ومعالجة سلوكياتهم، عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية الصحيحة ، فلممارسة التمارين الرياضية أهمية خاصة فى سن الطفولة والشباب. حيث إن الجسم فى نمو مستمر ، كما تسهم فى بناء الشخصية السليمة، فقد أشارت الدراسات إلى أن الألعاب الحركية المنظمة تعزز نمو الأطفال والشباب من الناحية البدنية والذهنية والنفسية بصورة صحية وتزيد من الثقة بالنفس وتقدير الذات والشعور بالإنجاز .

وقدم مدير المديرية التهنئة لتوجيه عام التربية الموسيقية والتربية الفنية والتربية الرياضية ورياض الأطفال، مشددًا على تكريم المدارس الفائزة بالإدارات التعليمية تشجيعًـا لهم وتحفيزًا لأقرانهم بجميع مدارس المحافظة لتستمر الإسكندرية على منصات التتويج.