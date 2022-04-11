تعرف على نسب تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة سنيطة الرفاعية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، معدلات أداء مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية سنيطة الرفاعية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس والمُقامة بتكلفة 242 مليون و240 الف جنيه ، لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم ، وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 93 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و407 مليون جنيه ، تشمل إقامة 32 محطة معالجة و 209 محطة رفع بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمه قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار إهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة الأمراض والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلي أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي سنيطة الرفاعية بمركز فاقوس بتكلفة إجمالية 242 مليون و240 الف جنية وذلك للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة لها. أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع بلغت 70.5 % حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال التحضيرية 100% وأعمال التصميمات 100 % وأعمال التوريدات 92% والأعمال المدنية 75 % وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد.