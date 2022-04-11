تعرف على الخط الساخن لاستخراج وثائق الأحوال المدنية من المنزل

محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

يتلقى قطاع الأحوال المدنية التماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن 15341، وذلك لتوجيه مأموريات لاستخراج وثائق الميلاد والزواج والوفاة والبطاقات لهم بمنازلهم.

وكان قطاع الأحوال المدنية أوفد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة –المنوفية – الغربية – الشرقية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – أسيوط– دمياط– الأقصر – المنيا).. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (6855) بطاقة رقم قومى وعدد (12557) مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات.. فقد تقرر إستمرار القوافل بها عدا محافظات (أسيوط) إعتباراً من السبت الموافق 9/4/2022 لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية، كما تم إيفاد مأمورية لعدد (6) حالات إنسانية من المرضى وكبار السن بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقة الرقم القومى له ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها له.

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

لاقت تلك القوافل قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

كما تم إيفاد مأمورية (فنية- قانونية) تنسيقاً مع المجلس القومى للمرأة لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لسيدات (مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية) دون تحميلهم مشقة توجههم لمواقع قطاع الأحوالالمدنية المختلفة.