تعرف على إنتاج السكر من البنجر بمصانع وزارة التموين.. فيديو لايف

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، من خلال المتحدث الرسمي لوزارة التموين الاحتياطي الاستراتيجي للسكر في مصر، رسالة اطمئنان للشعب المصري، وبشرى سارة لقرب اكتفانا بالاستهلاك المحلي وعدم الاعتماد على الاسترياد إلا بنسب بسيطة، مقارنة للإنتناج المحلي.

قال الدكتو أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، ومساعد الوزير، إن انتاج مصر من السكر وصل ل2 مليون و800 ألف طن في العام والاستهلاك 3 مليون و200ألف طن ، وهناك فجوة من 350 ل 400 ألف طن سنويا ويتم تدبيرها من خلال هيئة السلع بوزارة التموين ، ووصل الاكتفاء الذاتي ل 90% ولدينا احتياطي استراتيجي من 5 ل 6 شهور وموسم البنجر بدأ في مارس وينتهي في يونيو وموسم القصب بدأ من ديسمبر تنتهي في ابريل ، وهناك خطة بوزارة التموين طموحه يشرف عليها وزير التموين شخصيا بتكليفات من الرئيس تنفذها الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تمت في 4 مصانع سكر " الدلتا والنوبارية والدقهلية والفيوم .

وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، والعضو المنتدب، مصنع الدلتا للسكر تم تطويره خلال 4 سنوات الأخيرة مما زاد الطاقة الإنتاجية بحوالي 20% وينتج المصنع من 3 ونصف ل 4 ألاف طن يومي، وتم زيادة السعة الاستقبالية من 14 طن يوميا ل 21 طن يومي، وتم تطوير البنية التحتية للمصانع وإدخال نظام الباركود والرقمنة بالمصانع وتم مراجعة كافة أعمال السلامة والصحة المهنية بالمصنع افتتاح أكبر محطة معالجة مياه الصرف الصناعي لإعادة تدوير المياه مما يجعله صالحا في الري به مرة أخرى وقامت الشركة بالشراكة مع الشركة القابضة للبتروكيماويات لتأسيس شركة مصرية جديدة لإنتاج الاثيلين الحيوي داخل ميناء دمياط.