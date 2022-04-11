تشغيل 4 خطوط أتوبيس نقل جماعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين بمطروح

مطروح - حسن مشالي

أوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تم تشغيل 4 خطوط أتوبيس مؤخراً من مشروع النقل الجماعي بالمحافظة، إلى عدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح تيسيراً على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم مع توفير وسيلة مواصلات لعدد من المناطق والتجمعات البعيدة و المحرومة بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد فهيد مدير ادارة مشروع النقل الجماعى بمطروح أنه تم إنشاء 4 خطوط اضافية جديدة ، للتيسير الخدمات للمواطنين، منها خط الموقف الكيلو واحد -شارع الشيخ عطيوة – شارع النجدة .الطرق الدولى – ثم الموقف ، وخط الموقف شارع المحطة – مزلقان المغاربة – المقابر – شارع العمدة فرج ، والخط الثالث وادى الرمل ، والرابع علم الروم – مينا حشيش – مدرسة علم الروم 1 ثم العودة.

بالإضافة الى ال4خطوط التشغيل حاليا وهى خط السنوسية ، والقصر ، شارع 15 - الوادى ، وخط شارع المحطة علم الروم الامام مالك.

واضاف أنه جارى دراسة تشغيل خط الجلاء – شارع جمال عبد الناصر – طريق السلوم والعودة ، وخط للكيلو 8 تخفيفا على الأهالى والمواطنين المتجهين إلى تلك المناطق، أو العودة إلى المدينة.